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Boş salonu gören AB Başkanı Junker çılgına döndü!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Muscat'ın yapacağı konuşmaya sadece 30 vekilin gelmesine tepki göstererek, "Gülünçsünüz" dedi. Juncker AP'li bürokratlara öfkelendi, "Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu" ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:49
Boş salonu gören AB Başkanı Junker çılgına döndü!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın yapacağı konuşmaya sadece 30 vekilin gelmesine tepki göstererek, "Gülünçsünüz" dedi.

Juncker, birliğin daha küçük üyelerine karşı daha saygılı olunması çağrısında bulundu.

"Bu konuşmada sadece 30 parlamento üyesinin bulunması, parlamentonun ciddi olmadığını gösteriyor" diyen Juncker, "Avrupa Parlamentosu gülünç, çok gülünç" ifadelerini kullandı.

Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise katılımın düşük olmasına değinmeyerek, Juncker'i daha ‘saygılı bir üslup' takınmaya davet etti.

Tajani, "Parlamentoyu eleştirebilirsiniz. Fakat Komisyon parlamentoyu kontrol etmiyor. Parlamentonun Komisyon'u kontrol ediyor olması gerekiyor" dedi.

Muscat gülümsedi

Söz konusu atışmalar sırasında Muscat'ın ise gülümsediği görüldü.

Muscat parlamentoya yaptığı konuşmada ülkesindeki yönetim, göç ve Brexit konularına değindi.

Birliğin en küçük ülkesi olan Malta'nın nüfusu 400 bin civarında.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:49
  1. Avrupa
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