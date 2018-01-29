Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB Bakanı Ömer Çelik: ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin neyi amaçladığını gördük

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye’de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca gördük'' dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
AB Bakanı Ömer Çelik: ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin neyi amaçladığını gördük

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Suriye’de Esad’ın katliam politikasına kalıcılık sağlamaya çalışanların ilk hedefi ÖSO oldu hep. ÖSO’ya saldırmanın arkasına başka şeyleri himaye etme politikası saklandı.'' ifadesini kullandı.

''ÖSO’ya saldıranların diğer bir amacı da Suriye içinde PKK’ya devletimsi yapılar kurdurma politikasını yürütmek oldu. Suriye içinde Suriye halkının meşru gücünü devre dışı bırakmaktı amaçları. Bunun yerine başka yapılar kurmaktı.'' diyen Bakan Çelik şunları kaydetti:

''ÖSO’yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı.ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye’de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca gördük. Suriye içinde her türlü çirkin projenin hayata geçmesi için ilk olarak ÖSO’yu hedef aldı birileri.Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO’ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO’nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi.Bu nedenle ÖSO’yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ver aktörlerini biliyoruz. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP’nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır.TSK’nın Suriye’de meşru güçlerle işbirliği yapması son derece doğrudur. Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye’de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir.''

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yıl çalışmadan maaş aldı
    1. 15 yıl çalışmadan maaş aldı
    2. Cephanelik gibi ev!
    3. "Ankara kazandı, Tahran kaybetti!"
    4. AB Bakanı Ömer Çelik: ÖSO’yu etkisiz..
    5. Katil İsrail güçleri Filistinlilere..
    6. Kilis esnafından örnek davranış
    7. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    8. Adana'da camını kırdıkları otomobilden..
    9. Eski TBMM Danışma Meclis Üyesi Dikmen..
    10. Balıkesir'de iş talebine olumsuz yanıt..
    11. Teröristlerin revir olarak kullandığı..
    12. Suriye'den Suruç'e geçen 1 terörist..
    13. 'Türkiye'ye yasak getirmemiz saçma olur'
    14. BM askerlerine saldırı... Ölüler var...
    15. YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine..
    16. O yasa İran meclisinden geçemedi
    17. Cezayir resti çekti... Tazminat..
    18. Hamas'tan ABD açıklaması
    19. Cape Town’da Müslümanlar ellerini..
    20. Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye..
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'
    'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!
    Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!