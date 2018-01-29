AB Bakanı Ömer Çelik: ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin neyi amaçladığını gördük

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Suriye’de Esad’ın katliam politikasına kalıcılık sağlamaya çalışanların ilk hedefi ÖSO oldu hep. ÖSO’ya saldırmanın arkasına başka şeyleri himaye etme politikası saklandı.'' ifadesini kullandı.

''ÖSO’ya saldıranların diğer bir amacı da Suriye içinde PKK’ya devletimsi yapılar kurdurma politikasını yürütmek oldu. Suriye içinde Suriye halkının meşru gücünü devre dışı bırakmaktı amaçları. Bunun yerine başka yapılar kurmaktı.'' diyen Bakan Çelik şunları kaydetti:

''ÖSO’yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı.ÖSO’yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye’de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca gördük. Suriye içinde her türlü çirkin projenin hayata geçmesi için ilk olarak ÖSO’yu hedef aldı birileri.Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO’ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO’nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi.Bu nedenle ÖSO’yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ver aktörlerini biliyoruz. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP’nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır.TSK’nın Suriye’de meşru güçlerle işbirliği yapması son derece doğrudur. Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye’de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir.''