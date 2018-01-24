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AB Bakanı Ömer Çelik Brüksel'de Mogherini ile görüşecek

AB Bakanı Çelik yarın Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:34
AB Bakanı Ömer Çelik Brüksel'de Mogherini ile görüşecek

AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çelik'in temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı
belirtildi.

AB Bakanı Ömer Çelik geçen hafta yaptığı açıklamada AB ile ilişkilerde Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri yerine imtiyazlı ortaklık ya da benzer anlaşmaların teklif dahi edilemeyeceğini söylemişti. 

Çelik bu yaklaşımları ciddiye almadıklarını ve AB'den böyle bir teklif gelirse "kapağı açılmadan" iade edileceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:34
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