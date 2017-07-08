AA'nın adını kullanan Twitter hesabıyla ilgili hukuki işlem başlatıldı

Anadolu Ajansı (AA) Kurumsal İletişim Direktörlüğü, kendisini Anadolu Ajansı personeli gibi tanımlayarak CHP'nin tepki yürüyüşü ile ilgili provoke edici mesajlar attığı tespit edilen "@TufanGunesAA" isimli Twitter hesabı kullanıcısı hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.



AA Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Twitter’da "@TufanGunesAA" adlı kullanıcının kendisini AA personeliymiş gibi tanımladığı ve bunu pekiştirecek bazı mesajlar attığının tespit edildiği belirtildi.

Hesaptan CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşle ilgili provoke edici mesajlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, AA Kurumsal İletişim Direktörlüğünün, böyle bir kişinin AA personeli olmadığını bildirdiği hatırlatıldı.

Yapılan araştırmada, hesabın 2015 yılının Kasım ayında açıldığı ve bu hesaptan 9 bin 859 tweet atıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, hesaptan 4 bin 80 medya görseli paylaşıldığı ve profil fotoğrafının "Pixabay" isimli fotoğraf deposundan alındığının tespit edildiği kaydedildi.

2015 yılının Kasım ayında açılmış olmasına rağmen CHP'nin gerçekleştirdiği yürüyüşten sonra hesaptan paylaşımlarda bulunulmasının dikkat çekici olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu da bu hesabın operasyonel amaçla açılmış ve kullanılmış, toplanan bu veriler ışığında Anadolu Ajansını sıkıntılı bir sürecin içine dahil etmek üzere planlanmış bir hesap olduğunu düşündürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Anadolu Ajansına böyle bir ithamda bulunan "@TufanGunesAA" adlı hesap hakkında hukuki işlem başlatıldığı ve konunun takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

