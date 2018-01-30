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AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı

Haftalık basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüleri AA muhabirinin sorusu karşısında ne diyeceklerini bilemedi.

30 Ocak 2018 Salı 08:48
AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı

Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin soru Pentagon sözcüleri tarafından geçiştirildi.

CEVAP VEREMEYİNCE SAÇMALADI

AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:48
  1. Afrin
  2. canlı bomba
  3. Pentagon
  • ihsanihsan55 dk önce
    bir devlette başkanın bir sözcüsü olur abd de önüne gelen sözcü hepsi ayrı yumurtluyor tam palyaçolar kumpanyası
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