AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı

Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin soru Pentagon sözcüleri tarafından geçiştirildi.

CEVAP VEREMEYİNCE SAÇMALADI

AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.