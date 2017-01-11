A Milliler Moldova ile karşılaşacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile hazırlık maçı yapacak.

A Milliler Moldova ile karşılaşacak
Eklenme: 11 Ocak 2017, 15:03
Bu haber 422 kez okundu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.






 
EtiketlerTürkiyeEskişehirTürkiye Futbol FederasyonuTFFFutbol FederasyonuMoldova
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.