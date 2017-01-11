A Milliler Moldova ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.
Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 15:03
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.