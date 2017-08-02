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TFF Mircea Lucescu'yu resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Mili Takım'ın yeni teknik direktörünün Mircea Lucescu olduğunu resmen açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:51
TFF Mircea Lucescu'yu resmen açıkladı

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:51
  1. Mircea Lucescu
  2. A Milli Takım
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