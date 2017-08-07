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A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı!

2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarıldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:56
A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı!

Ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 16 sporcuya düştü.

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosundan Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu çıkarıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:56
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