A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı!
2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarıldı.07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:56
Ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 16 sporcuya düştü.
31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosundan Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu çıkarıldı.