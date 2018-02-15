A Milli Takım sıralamada 3 basamak yükseldi!

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci,Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 3 basamak yükselerek 38. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 - Almanya 1602

2 - Brezilya 1484

3 - Portekiz 1358

4 - Arjantin 1348

5 - Belçika 1325

6 - İspanya 1231

7 - Polonya 1213

8 - İsviçre 1190

9 - Fransa 1183

10 - Şili 1153

38 - Türkiye 735