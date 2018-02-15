A Milli Takım sıralamada 3 basamak yükseldi!
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Milli Futbol Takımı 735 puanla üç basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.15 Şubat 2018 Perşembe 14:55
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci,Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 3 basamak yükselerek 38. sırada yer aldı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
1 - Almanya 1602
2 - Brezilya 1484
3 - Portekiz 1358
4 - Arjantin 1348
5 - Belçika 1325
6 - İspanya 1231
7 - Polonya 1213
8 - İsviçre 1190
9 - Fransa 1183
10 - Şili 1153
38 - Türkiye 735
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