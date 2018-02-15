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A Milli Takım sıralamada 3 basamak yükseldi!

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Milli Futbol Takımı 735 puanla üç basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:55
A Milli Takım sıralamada 3 basamak yükseldi!

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci,Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 3 basamak yükselerek 38. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 - Almanya    1602 
2 - Brezilya 1484
3 - Portekiz    1358 
4 - Arjantin    1348
5 - Belçika 1325
6 - İspanya    1231 
7 - Polonya    1213
8 - İsviçre    1190
9 - Fransa    1183
10 - Şili    1153
38 - Türkiye 735

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:55
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