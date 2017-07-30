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A Milli Takım için Rıdvan Dilmen bombası

A Milli Takım'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu yeni arayışlar içerisine girdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 03:01
A Milli Takım için Rıdvan Dilmen bombası

Yeni yapılanma kararı alan TFF'de çok sürpriz bir isim de gündeme geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in daha önce Ayhan Bermek'in görev aldığı milli takımlar sorumlusu olarak göreve getirilmesi yönetimde sesli bir biçimde konuşulmaya başlandı.

Geçmişte Ayhan Bermek'in başarı ile yaptığı bu görevi Rıdvan Dilmen'in olumlu baktığı iddia edildi.

Rıdvan Dilmen uzun yıllardır NTV bünyesinde %100 Futbol programında yorumculuk yapıyor. 

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 03:01
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