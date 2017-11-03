Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile onayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:37
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Milliler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.

İşte Lucescu'nun belirlediği aday kadro;

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:37
  1. Romanya
  2. Arnavutluk
  3. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm