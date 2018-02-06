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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu!

22-30 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri açıklandı.

06 Şubat 2018 Salı 16:39
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu!

İspanya’nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ülkemizi, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım temsil etti. Kura çekiminde ay-yıldızlılar B Grubu’nda yer alırken, Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti.

HALUK YILDIRIM: “ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kura çekiminin ardından, "A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası’nda yine ay-yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kura çekiminde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Kore, Yunanistan, Kanada, Fransa

B Grubu: Türkiye, Avustralya, Nijerya, Arjantin

C Grubu: Japonya, Porto Riko, Belçika, İspanya

D Grubu: Letonya, Amerika, Senegal, Çin

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:39
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