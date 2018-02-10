A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u 64-54'lük skorla mağlup etti

Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, ilk sayılarını Işıl ile kaydetti.

Düşük tempoda başlayan mücadelede iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar özellikle Tuğçe ve Işıl ikilisiyle ritim buldu. Tuğçe'nin basketiyle son dakikaya girilirken 17-8'lik üstünlüğü yakalayan millilerimiz, periyot sonunda da 11 sayılık farkı yakaladı: 19-8. İkinci çeyreğin başında hücum ribaundlarını değerlendiren Beyaz Rusya, 13'üncü dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 19-12. Ancak Cansu Köksal'ın üç sayılık basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden milliler karşısında Rytsikava ile orta mesafe isabet kaydeden Belarus, durumu da 25-20'ye getirdi. Ay-yıldızlılarımız, mücadelenin ilk yarısını 32-24 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben'in üç sayılık basketi ve Kuanitra Holingsvorth'ün de boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı çift haneli rakamlara taşıdı: 38-24. Mola alan Belarus, ara sonrasında ilk sayılarını Rytsikava ile buldu. Mücadelenin final periyotuna 15 sayı farkla 50-35 üstün giren milliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Bu bölümde Bentley'in sorumluluk almasıyla skor kaydeden Belarus, Leuchanka'nın da basketiyle 35'inci dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 54-45. Ancak A Milli Kadın Basketbol Takımı, son bölümde kontrolü elinden bırakmadı ve parkeden 64-54'lük galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

Türkiye, grubundaki dördüncü maçında 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

SALON: Minsk Spor Kompleksi

HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Sasa Maricic (Sırbistan)

BELARUS: Tarasava, Snytsina, Rytsikava 4, Likhtarovich 6, Ziuzkova 7, Verameyenka 6, Leuchanka 9, Papova 6, Bentley 12, Hasper 4

TÜRKİYE: Işıl 19, Pelin, Bahar 1, Olcay 9, Tuğçe 13, Ayşe, Elif, Melis, İlayda, Holingsvorth 15, Cansu 7, Esra

1'İNCİ PERİYOT: 8-19

İLK YARI: 24-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-50