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9’u pitbull tam 15 cins köpek vardı…

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, bir süredir kullanmadığı evine giden 35 yaşındaki Meral Kuruz, bahçede 9'u pitbull, 6'sı golden retriever cinsi olmak üzere, 13'ü yavru diğerleri anne toplam 15 köpeği görünce içeri giremedi. İhbar üzerine sevk edilen belediye ekipleri evden aldıkları köpekleri tedavilerinin yapılması için barınağa götürdü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:52
9’u pitbull tam 15 cins köpek vardı…

Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde bir süredir kullanmadığı evine gelen ev kadını Meral Kuruz, bahçe kısmında, pitbull cinsi köpekler görünce paniğe kapılarak jandarma ekiplerine haber verdi. Köpeklere müdahale edemeyen jandarma ekiplerinin çağrısı üzerine Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri Birimi görevlileri geldi. Veteriner hekim Oğuz Koray Bacaksız yönetimindeki ekip, 9'u pitbull, 6'sı golden retriever cinsi olmak üzere, 13'ü yavru diğerleri anne toplam 15 köpeği alarak Edremit Belediyesi köpek barınağına götürdü. Yeni doğum yapan Pitbull cinsi köpek 8 yavrusuyla, golden retriever cinsi köpek ise, 5 yavrusuyla evin bahçesinden alınarak Edremit Belediyesi köpek barınağına konuldu. Jandarma ekipleri ise olay yerinden inceleme yaptı. Köpekleri buraya kimin bıraktığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Veteriner Oğuz Koray Bacaksız, "Köpekler genel sağlık kontrollerinden geçirilerek gerekli tedavileri yapılacak. Pitbull cinsi köpekler tekrar salınmayacak. Büyük ihtimal bizim misafirimiz olacaklar" dedi.

Ev sahibi Meral Kuruz ise bahçeli evine girdiğinde 15 köpek ile karşılaştığını belirterek, "Akçay'da oturuyorum. Uzun süredir buraya gelmemiştim. Kapıyı açtığımda şoke oldum" dedi. Mahalle sakinleri ise evin boş olmasından faydalanan bir kişinin evde köpek ve kuş beslediğini belirterek, "İhbarda bulunduk ama kimse ilgilenmedi. Kaçak köpek satışı yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:52
  1. balıkesir
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