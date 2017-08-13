9'dan fazla ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kurulalı 1 yıl olmadan dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. 9'dan fazla ülke finans, enerji, ulaştırma- lojistik, telekom-teknoloji, tarım ve gıda sektörlerinde 14 şirket, 2 lisansla toplam portföy değeri 40 milyar dolara çıkan ve dünyada ilk 20'ye giren fonun kapısını çalmaya başladı.



Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, Russia Direct Investment Fund (RDIF) ile 1 milyar dolarlık ortak fon kurmak üzere ön anlaşma imzaladıklarını anımsatarak, "Dünyanın önde gelen ülke fonlarından biriyle Türkiye için stratejik önem arz eden bir sektörde büyük ölçekli ortak yatırım için çalışmalar başlatıldı. TVF'ye yurtdışından ilgi çok yüksek. ABD, İngiltere, Çin, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Güney Afrika, Singapur, Malezya gibi ülkelerden yatırımcılarla işbirliği görüşmeleri yapıyoruz" dedi.



DÜNYADA OFİSLER AÇACAĞIZ



Stratejik Planı Nisan 2017'de Başbakanlık'ın görüş ve onayına sunduklarını hatırlatan Bostan, "Onay sonrası hedeflerimize doğru adım atmaya başlayacağız" diye konuştu.



TVF'nin 10 yıl sonrasına dönük hedefleriyle ilgili de bilgi veren Bostan, şöyle konuştu: "Dünyanın tüm önemli finans ve girişimcilik merkezlerinde ofis açmak. Dünyanın en iyi yönetilen fonlarından biri olarak gösterilmek. Ortak yatırım yapmak için ilk akla gelen, öncelikli fonlardan biri olmak. Türkiye'den dünya markası olarak çıkacak şirketlerin arkasında itici güç rolü oynamak. Türkiye'nin stratejik önemdeki endüstrilerde güçlü şekilde yer almasına katkı vermek. Ayrıca global start-up'ların çıktığı bir ekosistem yaratmada rolümüzün olmasını hedefliyoruz."



STRATEJİK ENDÜSTRİLER İÇİN LOKOMOTİF OLACAĞIZ



Türkiye'nin dünya ekonomileri içinde ilk 10'a girmesinde önemli rol üstlenmek istediklerini anlatan Bostan, "Bunun için varlıklarımızın tamamını küresel ölçekte rekabet edebilir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Bir yandan portföyümüzdeki varlıklar arasındaki sinerjiden yararlanırken, diğer taraftan stratejik önemdeki endüstriler için lokomotif olacağız" dedi. Varlık fonlarının öncelikli amacının devlet varlıklarını özel sektör anlayışıyla yöneterek değerini artırmak olduğunu söyleyen Bostan, şöyle devam etti: "Şu anda ise, dünyanın önemli finans ve girişimcilik merkezlerinde (New York, Londra, Silikon Vadisi gibi) ofisleri olan ve yatırımekosisteminde önemli bir konumda bulunan fonlar haline gelmiş durumdalar. TVF, Singapur'daki Temasek ve Malezya'daki Khazanah'a benziyor. Bugün özel sermaye yatırım haberlerine bakıldığında varlık fonlarının isimleri görülüyor. Bu fonlar girişimcilik ekosisteminin de önemli oyuncuları konumunda. Örneğin, Mubadala ve Public Investment Found, Apple ve Foxconn gibi şirketlerle beraber Sofbank öncülüğünde 97 milyar dolarlık Vision Fund'ı kurdu. GIC, Temasek ve Khazanah, Silikon Vadisi'nde kendi ofislerini açtı. Suudi Arabistan'ın Public Investment Fund'ı Uber'e 3.5 milyar dolarla ortak oldu."



TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK ATEŞİNİ YÜKSELTECEĞİZ



Dünyadaki trendlere karşı doğru konumlamak amacıyla sektörel öncelikler oluşturacaklarının altını çizen TVF Başkanı Bostan, "Teknoloji, enerji, yeni nesil tarım, finansal teknolojiler, sağlık, lojistik ve eğitim yatırımlarının yanı sıra Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyecek yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. Bunu destekleyecek finansal teknolojileri etkinleştireceğiz, girişim sermayesi yaratarak ekosistem oluşturacağız. TVF bünyesinden global şirketlerin çıkmasını hedeflerken, ülkemizi gelişen ve girişimci ekonomiye taşımaya katkı vereceğiz. Ülkemizin girişimcilik ateşini yükselteceğiz" diye konuştu.



BÜNYEDEKİ ŞİRKETLERLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ



Bostan, TVF yönetiminin, bünyedeki şirketlerle ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü de şöyle anlattı: "TVF yönetimi bünyesindeki varlıkların yönetimleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Varlıklarımızın verimliliğini ve değerlerini artıracak stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunulacak. Varlıkların ortak kaynak planlaması ile oluşacak sinerjilerden artı değer ortaya çıkacak. Bünyemizdeki şirketlerin rekabetçi ortamda büyümeleri sağlanacak."