98/1 Askerlik yerleri sorgulaması erişime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kitlenen adaylar, bir yandan da “e- devlet askerlik yeri sorgulama” sayfasını ziyaret ediyor. e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlayan Yedek subay, kısa dönem ve uzun dönem er adayları, Milli Savunma Bakanlığı kısmından askerlik yerlerini sorgulayabilecekler

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. .C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.