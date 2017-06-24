98 yıllık baraj patlatıldı, arazi sular altında kaldı!
National Geographic'e ait 2011 tarihli görüntülerde ABD'nin Washington eyaletindeki 98 yıllık baraj, balık ve deniz canlılarının çoğalmasını sağlamak için kontrollü bir şekilde patlatılarak, nehre dönüştürüldü. Yapımı 1913 yılında tamamlanan 38 metre yüksekliğindeki baraj, yıllar içerisinde White Salmon nehri üzerinde doğal güzelliğiyle tanınan bir göl oluşturdu. Somon balıklarının göç yollarında engel oluşturduğuna inanılan barajın yıkılması için bilim adamları büyük uğraş verdi..