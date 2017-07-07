965 şirkette kayyımların yetkileri TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır. Ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına Fon kayyum olmuştur. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar liradır" dedi.

Canikli, Bank Asya ödemelerine ilişkin ise "Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran itibarıyla toplam 437,5 milyon lira tutarında sigortalı katılım fonu ödemesi yapılmıştır. Bu tarih itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutar 536,8 milyon lira olup, bu tutarın 118,8 milyon liralık kısmı üzerinde ödemeye herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.