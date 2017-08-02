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96 öğrenci ve 5 öğretmene afet bilinci eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 96 öğrenci ve 5 öğretmene "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
96 öğrenci ve 5 öğretmene afet bilinci eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Diyanet Eğitim Merkezinde yaz okulu öğrencilerine "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi. 96 Öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı eğitime katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
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