96 öğrenci ve 5 öğretmene afet bilinci eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Diyanet Eğitim Merkezinde yaz okulu öğrencilerine "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi. 96 Öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı eğitime katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.