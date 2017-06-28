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96 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da polisin iki ayrı araçta yaptığı aramada 96 kilogram esrar ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
96 kilogram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli araca “Dur” ihtarı çekildi. İhtira uyamayan araç ile polisler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 18 paket halinde hazırlanmış 89 kilogram ot halinde esrar ele geçirildi. İkinci operasyon ise, Diyarbakır’dan diğer illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışan bir araca yapıldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, 7 kilogram toz halinde esrar maddesi ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Diyarbakır
  3. Batman
  4. Narkotik
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