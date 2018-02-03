955 işçi 1 gün sonra kurtarıldı

Güney Afrika’da bir altın madeninde elektrik kesintisi nedeniyle yeraltında mahsur kalan 955 işçi 24 saat sonra kurtarıldı. Johannesburg’un 290 km güneybatısında yer alan Welkom kasabasındaki Beatrix madeni Sibanye-Stillwater şirketi tarafından işletiliyor. Maden işletmecisi şirket Sibanye-Stillwater’in sözcüsü yaptığı açıklamada “Herkes dışarda. Bazıları aşırı sıvı kaybetmiş durumda ve bazılarının ise tansiyonu yükseldi fakat hiçbirinin ciddi bir sağlık sorunu yok” dedi. 23 katlı ve yerin bin metre altına uzanan madende elektrik kesintisi sebebiyle işçiler asansörle yukarı tekrar çıkamamıştı. 24 saatin ardından kesinti sorununun çözülmesiyle birlikte tüm işçiler madenden çıkarılabildi. Madenden çıkan işçiler yönetime su ve gıda göndermeyi başardıkları için teşekkür etti. Olayın ardından Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) madencilere ‘tehlikeli koşullarda çalışmayı reddetmeleri’ çağrısı yaptı. Güney Afrika parlamentosunun madencilikle ilgili komisyonu da şirketin madencileri yeryüzüne çıkarmak için bir destek planı olmamasını ‘tamamiyle kabul edilemez’ diye niteleyerek ‘Sibanye Gold’ şirketine yönelik etkili şekilde harekete geçilmesini istedi.