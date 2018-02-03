Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

955 işçi 1 gün sonra kurtarıldı

Afrika’da elektrik kesintisi sebebiyle mahsur kalan 955 madenci kurtarıldı. Bir gün boyunca yerin bin metre altında kalan işçilere su ve yiyecek takviyesi yapıldı. Kurtarılan madencilere NUM’dan ‘tehlikeli koşullarda çalışmayın’ çağrısı geldi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 04:50
955 işçi 1 gün sonra kurtarıldı

Güney Afrika’da bir altın madeninde elektrik kesintisi nedeniyle yeraltında mahsur kalan 955 işçi 24 saat sonra kurtarıldı. Johannesburg’un 290 km güneybatısında yer alan Welkom kasabasındaki Beatrix madeni Sibanye-Stillwater şirketi tarafından işletiliyor. Maden işletmecisi şirket Sibanye-Stillwater’in sözcüsü yaptığı açıklamada “Herkes dışarda. Bazıları aşırı sıvı kaybetmiş durumda ve bazılarının ise tansiyonu yükseldi fakat hiçbirinin ciddi bir sağlık sorunu yok” dedi. 23 katlı ve yerin bin metre altına uzanan madende elektrik kesintisi sebebiyle işçiler asansörle yukarı tekrar çıkamamıştı. 24 saatin ardından kesinti sorununun çözülmesiyle birlikte tüm işçiler madenden çıkarılabildi. Madenden çıkan işçiler yönetime su ve gıda göndermeyi başardıkları için teşekkür etti. Olayın ardından Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) madencilere ‘tehlikeli koşullarda çalışmayı reddetmeleri’ çağrısı yaptı. Güney Afrika parlamentosunun madencilikle ilgili komisyonu da şirketin madencileri yeryüzüne çıkarmak için bir destek planı olmamasını ‘tamamiyle kabul edilemez’ diye niteleyerek ‘Sibanye Gold’ şirketine yönelik etkili şekilde harekete geçilmesini istedi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 04:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    955 işçi 1 gün sonra kurtarıldı
    1. 955 işçi 1 gün sonra kurtarıldı
    2. Cenk Tosun'u üzecek açıklama: Çok zor..
    3. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Peş..
    4. Kılıçdaroğlu’na ‘canlı yayına çık..
    5. 59 yılın ardından bir ilke imza atacak!
    6. Yeter artık CHP!
    7. Kanserde yeni umut… Farelerde tümörü..
    8. Ülke şokta… Katliam gibi trafik kazası..
    9. Şubat şehadet ayı
    10. Katil füzeler Amerika’dan
    11. Ne yediğinizi biliyor musunuz? Onun da..
    12. Terör sevici TMMOB’a başkaldırı
    13. Şanlı ordumuz engelleri aşıyor
    14. Avrupa’nın orta yerinde skandal olay!
    15. ‘Önce Allah’a, sonra Türkiye’ye..
    16. İlk kez yayınlandı: Bordo bereliler..
    17. Arşivden çıkan görüntülerde bakın..
    18. Mehmetçik Kut'ül Amare 4. bölüm fragmanı
    19. Mehmetçik Kut'ül Amare'de yürekleri..
    20. Şehit öğretmenin babasından..
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...