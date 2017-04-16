95 yaşındaki Fatma Nine engel tanımadı

Gaziantepli 95 yaşındaki Fatma Çetin ambulansla oy kullanmaya geldi.

95 yaşındaki Fatma Nine engel tanımadı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:29

Türkiye bugün yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için referanduma giderken, engelli ve yaşlı vatandaşlarda Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulanslarla oy kullanmaya geldi.

Yürüme engelli 95 yaşındaki Fatma Çetin’de Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulansla oy kullanacağı Gaziantep Lisesine geldi. Oyunu kullanan 95 yaşındaki Fatma Çetin, “Oyumu kullandım, vatan ve millet için hayırlısı neyse o olsun. 95 yaşındayım yürüyemiyorum ama oyumu kullanmaya geldim” diye konuştu.

 
EtiketlerTürkiyeSağlık BakanlığıGaziantep
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