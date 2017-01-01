9.5 milyarlık yatırımla 4 koldan büyüyecek

Bu şirketlerden birisi de gayrimenkulden, enerjiye, sanayiden turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Polat Holding. Gayrimenkul alanında geçtiğimiz yıl Polat Ev ve Polat Ofis olarak iki kıymetli marka oluşturduklarını ifade eden Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, yakında bu projelerin teslim edileceğini söyledi. Bu alanda en büyük projelerinin kentsel dönüşüme örnek teşkil edebilecek olan Beyoğlu’ndaki ‘Piyalepaşa İstanbul’ olduğunu belirten Polat, Haziran ayında ilk etap teslimlerinin yapılacağı projenin yatırım değerinin 4 milyar TL olduğunu kaydetti.

ENERJİDE DE ÖNCÜ

Polat, 300 milyon lira gelir bekledikleri Polat Tower Basın Express’i de 2019 yılında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Grubun önemli şirketlerinden Polat Enerji, rüzgar enerjisinde Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Bu alanda 600 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlayan Polat Enerji, satın almaya hazırlandığı 350 milyon dolarlık projelerde de anlaşmaya varmak üzere. Şirketin 2023 hedefi ise 2 milyar dolarlık yatırım ile bin MW’in üzerinde bir portföye ulaşmak.

DEV YATIRIMLAR

Şu anda 3 bini doğrudan olmak üzere 7 bin kişiye istihdam sağlayan Polat Holding, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yatırımlarıyla her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Polat Holding, 2018 yılı içinde 3 milyar 600 milyon TL’lik yatırımı öngörüyor. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “2018-2023 döneminde ise enerji, gayrimenkul, turizm ve sanayi sektörleri için yurtiçi ve yurtdışında 9 milyar 500 milyon TL yatırım hedefliyoruz” dedi.



“Kazandıran

yatırımlara imza attık”

Bugüne kadar bini aşkın projeye imza attıklarını belirten Adnan Polat, bulunduğu semte değer katan yapılar inşa ettiklerini söyledi. Polat, şöyle konuştu: “Nişantaşı’ndan Caddebostan’a, Etiler’den Maçka’ya kadar İstanbul’un pek çok semtinde Polat imzasını taşıyan değerli yapılara imza attık. Projelerimiz için her zaman İstanbul’un en kıymetli lokasyonlarını seçtik. Bulunduğu semte değer katan yapılar inşa ettik. Bu yapılar, aynı zamanda yatırımcılarına da kazandıran yatırımlar olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da aynı bakış açısıyla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer gibi kıymetli lokasyonlara orta ölçekli A+ projeler için yatırım yapmayı planlıyoruz.”