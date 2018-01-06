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93.000 metrekarelik arsasının tapusunu otobüste unuttu

Bursa'da vatandaşların tapusundan cep telefonuna varana kadar toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyaları görenler şaşırıyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
93.000 metrekarelik arsasının tapusunu otobüste unuttu

Kayıp Bürosu'nda emanete alınanlar arasında 93 dönümlük bir arsanın tapusundan, postacı çantasına, fare zehrine, bebek arabasına ve cep telefonlarına kadar yüzlerce eşya var.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, metro vagonlarında, şehir içi otobüs hatları ve deniz otobüslerinde unutulan eşyalara sahip çıkıyor. Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki Kayıp Bürosu'nda bir süre emanete alınan değerli eşyalar belirli süre sahipleri çıkmayınca tutanakla satılıp geliri muhtaç kişilere veriliyor.
2017 yılında Burulaş'a bağlı toplu ulaşım araçlarında binlerce eşya unutuldu. Bunların büyük kısmı sahiplerine teslim edildi.


Unutulan eşyalar arasında arsa tapusu, içinde faturaların bulunduğu postacı çantası, fare zehri, Kuran-ı Kerim, bebek arabası, baston, yaklaşık 2 metre genişliğinde resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonlarının yanı sıra yüzlerce eşya bulunuyor.

Kayıp Eşya Bürosunda korumaya alınan kayıp eşyalar bir yıl boyunca sahiplerinin gelip almaları için bekletiliyor. Yasal bekleme süresi bir yıl olan eşyalar sahipleri tarafından alınmadığı takdirde geliri huzur evi ya da yardım kuruluşlarına aktarılmak üzere satılıyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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