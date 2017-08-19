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93 yaşındaki hastaya doğum günü sürprizi

Şırnak’ın İdil ilçesinde ikamet eden 3 çocuk, 36 torun sahibi 93 yaşındaki diyaliz hastası Vesile Aşkın’a, tedavi gördüğü Cizre Dr. Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanları tarafından sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Aşkın’ın mutluluğu gözlerinden okundu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:28
93 yaşındaki hastaya doğum günü sürprizi

Cizre Dr. Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarınca, hastaları mutlu etmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Hastane yönetici ve çalışanları, bu kez İdil’de ikamet eden 3 çocuk, 36 torun sahibi 93 yaşındaki diyaliz hastası Vesile Aşkın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Hastaneye ait araçla evinden alınan Aşkın’ın hastaneye girmesiyle birlikte konfetiler patlatılarak, doğum günü şarkısı eşliğinde tempo tutuldu. Daha sonra Aşkın için doğum günü pastası kesildi. Aşkın’ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Dahiliye Uzmanı ve Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Ari Avni Erbil, “Hastanemiz diyaliz ünitesinde gerçekleştirdiğimiz bu sosyal aktivite biz diyaliz ünitesinde görev yapan ekibin fikriydi. Ünitemizde Cizre merkez olmak üzere İdil ve köylerinden hasta kabul etmekteyiz. Haftanın 6 günü, günde 3 seans olmak üzere hastaları diyalize alıyoruz. Her hasta değerlendirildikten sonra haftada 3,2 veya 1 kere diyaliz işlemi yapılmaktadır. İdil’in Tepe köyünden gelen Vesile Aşkın teyzemiz haftada 3 gün diyalize girmektedir. Hastalarımızın en yaşlısı ve 93 yaşında. Hastalarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken yaş günü ilgimi çekti. 93 yaşında bir hastanın aktif olarak diyalize haftada 3 gün gelmesi belki dünya düzeyinde eşine az rastlanan bir durum. Bunu fark edince farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptık” dedi.

Tepe köyünden haftada üç kez babaannesinin tedavisi için Cizre’ye geldiklerini ifade eden Fatma Aşkın ise, “Servise girmemiz ile birlikte patlayan konfetiler ve insanların alkışları bizi çok mutlu etti. Organizasyon çok güzeldi. Yedi yıldan bu yana tedavi gören ninemin ilk defa doğum gününü kutladık. Çok güzel ve çok heyecanlıydı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:28
  1. Şırnak
  2. Cizre
  3. Erbil
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