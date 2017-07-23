93 yaşındaki Aydın’a tekerlekli sandalye hediye edildi

Bingöl Tüm Engelliler Derneği, Genç ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı dolayısıyla evden dışarı çıkamayan 93 yaşındaki Süleyman Aydın için temin ettiği tekerlekli sandalyeyi verdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Aydın’ı evinde ziyaret eden derneğin genel sekreteri Muhammed Tokuş,"Özellikle yaşlı, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunları yakından takip ediyoruz.Onların yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak, ihtiyaçlarını gidermek yaşamlarını kolaylaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Bugüne kadar bu inançla hareket ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Süleyman dedemize sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum" dedi.

Tekerlekli sandalyeye kavuşan Aydın ise, derneğe teşekkür etti.