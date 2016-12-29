Cloudflare

921 sığınmacı evine saldırı düzenlendi

​Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.

921 sığınmacı evine saldırı düzenlendi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 18:44
Bu haber 962 kez okundu

Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.

Welt gazetesinin Almanya Federal Suç Dairesi'nin (BKA) verilerinden hazırladığı habere göre, 27 Aralık tarihi itibariyle devlet tarafından sığınmacılara tahsis edilen evlere 921 saldırı yapıldı.

Söz konusu saldırılardan 857'sinin aşırı sağcılar tarafından yapıldığı ifade edilirken, ülkede aşırı sağcıların saldırılarının 2014'te başlayan sığınmacı kriziyle hızla arttığı belirtildi.

Sığınmacı evlerine gerçekleştirilen saldırıların, kundaklama, hasar verme, duvarlara hakaret içerikli mesaj yazma gibi şiddet içeren eylemlerden oluştuğu ifade edildi.

Bu arada, sığınmacılar lehine politikaları destekleyen siyasetçiler ile sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de aşırı sağcıların saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.

Alman polisinin verilerine göre 2016'nın ilk yarısında 800'den fazla siyasetçi, yaklaşık 120 yardım kuruluşu ve gönüllüye aşırı sağcılar tarafından saldırılar gerçekleştirildi.

BKA Başkanı Holger Münch, başka insanlara yardım ederek topluma katkıda bulunanların saldırıya uğramasını kınayarak, "Bunu hoş göremeyiz." ifadesini kullandı.

Münch, sosyal medyada artan tehdit ve nefret mesajlarının sözlü saldırıdan fiziki saldırıya dönmesini engellemek için önlemler alınacağını kaydetti.

 
EtiketlerAlmanya Federal Suç DairesiAlman polisiALMANYA
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdüAzerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama daha!Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama daha!

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin bazı…

Rusya'dan ABD'ye jet cevap!Rusya'dan ABD'ye jet cevap!

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan…