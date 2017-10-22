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92 yaşındaki ünlü oyuncunun geçirdiği trafik kazası büyük bir tartışmaya neden oldu

92 yaşındaki Eşref Kolçak önceki gün trafik kazası geçirdi. Kazadan çok trafikte yaş tartışmaları gündeme oturdu.

22 Ekim 2017 Pazar 10:48
92 yaşındaki ünlü oyuncunun geçirdiği trafik kazası büyük bir tartışmaya neden oldu

Yeşilçam'ın önemli oyuncularından olan 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın araç kullanırken kaza yapması trafikte yaş sınırı tartışmasının fitilini ateşledi. Bursa'da yaşayan Eşref Kolçak, 16 ZR 190 plaka otomobili ile önceki gün evinden çıkarken, maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Maddi hasar meydana gelen kazadan sonra sosyal medyada trafikte yaş sınırı konusunda tartışma başladı.

Özel araç sahibi olan Kolçak'ın eğer sağlık raporunun tarihi geçmemişse bir sorun yok. Yönetmenlik ve trafik kanunlarına göre, küçük özel araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık raporu vermek zorunda. Bu araç sürücülerinde yaş sınıflaması bulunmuyor. 100 yaşında bir sürücü, doktordan sağlığı yerinde ve araç kullanabilir raporu almışsa, o kişi araç kullanabiliyor. Büyük özel araç kullanan sürücüler için ise 5 yılda bir sağlık raporu isteniyor. Trafik Karayolları Kanunu'na göre, her türlü ticari araç kullanan sürücüler için yaş sınırı bulunuyor. Ticari araç kullanan sürücülerde 5 yılda bir sağlık raporu çıkartmak zorunluluğu var.

Ehliyette yaş sınırı var mı?

Kanuna göre 65 yaşını dolduran sürücüler, ticari araç kullanamıyor. Emniyet yetkilileri de araç kullanan sürücülerin yaşı ile ilgili "Her şey sürücünün sağlık raporu ile ilgilidir. Ticari araçlarda 65 yaş sınırı vardır. Ama özel araç kullanan kişilerde yaş sınırı yok. Hastanede doktor 'Bu kişi sağlıklıdır araç kullanabilir' raporunu verdiği her kişiye ehliyet veriliyor. Burada yaş sınırına bakılmıyor. 100 yaşında biri sağlık raporu ile gelirse yine ehliyet alır" dedi. Yetkililer, ehliyet alma da sınıfına göre yaşı doldurmanın olduğunu ancak şu yaşa kadar kullanamaz yönetmenliği ve kanunun olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:48
  1. Yeşilçam
  2. Eşref Kolçak
  • ahmet kemalahmet kemal15 sa önce
    92 yaşımda kaza yaptığına göre yaş sınırı 92 olmalı..
  • Recep AtayRecep Atay18 sa önce
    Bence 75yasindan sonra özel araç bile kullanil mamasi lazım. Çünkü tansiyon kalp krizi baş dönmesi kısaca her an her şey olabilir.
  • Müjdat BayarMüjdat Bayar21 sa önce
    Azraile çalım atmak şeklinde başlık atılmaz.Düzeltmezseniz kınıyorum.  (Eşref Kolçak'ın kendi ifadesidir... Bilgilerinize...)
  • Kaan DoğanKaan Doğan21 sa önce
    Ne biçim haber yorumu yapiyorsunuz azraile çalim nedemek
  • SavasSavas22 sa önce
    Azraile calim atmayi biliyosan ogluna ogretseydin. Sana gösterirler çalımı ihtiyar bunak.
  • ahmet kemalahmet kemal22 sa önce
    gençler trafik kurallarını hiçe sayıp hız yapıp daha çok kaza yapıyorlar.. bence alt yaş sınırı 25 ya da 30 olmalı..
  • EkremEkrem23 sa önce
    Memleketin ..... manyak. 65 yas ustu arac surmek icin 10 yil gecerli saglik raporu olabilir mi? Bu ne geri zekalilik? Saglik raporunun suresi 6 aydir! Hadi bilemedin 1 yil olsun
  • AhmetAhmet23 sa önce
    70 yas ustuher surucu her yil saglik heyetinden gecmeli.
  • veliveli23 sa önce
    25 yaşında olup , 92 yaşındaki insanlar gibi araç kullananlar ne olacak..?
  • 100 yaşında sağlıklı ise kullanabilir ... Örneğin Yogi Kazım gibi yaşlı denen insanların yaptığı spor aktivitesini gençler yapamıyor ...100 yaşında sağlıklı ise kullanabilir ... Örneğin Yogi Kazım gibi yaşlı denen insanların yaptığı spor aktivitesini gençler yapamıyor ...23 sa önce
    Acemiler ve gençler daha çok kaza yapıyor ...
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