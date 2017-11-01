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90+2'de 3-1 yenik durumdayken olanlar pes dedirtti!

Dakika 90+2, 3-1 geridesin ve son şanslarını deniyorsun. Sonrası mı? İzliyoruz...

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
  1. Dakika 90+2
  2. 3-1 geridesin
  3. son şanslarını deniyorsun
  4. efsane dönüşler
  5. amatör futbol
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