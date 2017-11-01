90+2'de 3-1 yenik durumdayken olanlar pes dedirtti!

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Dakika 90+2, 3-1 geridesin ve son şanslarını deniyorsun. Sonrası mı? İzliyoruz...
01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
Dakika 90+2
3-1 geridesin
son şanslarını deniyorsun
efsane dönüşler
amatör futbol
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