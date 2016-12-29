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900 yıllık tarih yok oluyor!

Mardin’de bulunan 900 yıllık Hüsamiye Medresesi'nin büyük bir bölümü bakımsızlıktan çöktü.

Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:56
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EtiketlerHüsamiye Medresesimardintarihsanat
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