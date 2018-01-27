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900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor

500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu belirtilen Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli’de, Mermer OSB için ÇED raporu onaylandı. 900 yıl yetecek mermer rezervi için ilk kazma yıl sonunda vuruluyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:08
900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor

Orhaneli ilçesinde bulunan 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık mermer rezervinin ilk kazması yıl sonunda vuruluyor. Bölgeye 61 fabrika kurulup 12-15 bin kişi istihdam edilecek. Yapılan çalışmalarla birlikte 15 yılda bitmesi beklenen süreç 3 yılda bitip ÇED raporu bakanlık tarafından onaylandı.

3 YILDA 15 YILLIK SÜREÇ TAMAMLANDI

Projeyle ilgili bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bu konuda söz sahibi olan herkesin tamamının kabul gördüğü ve onayladığı bir proje. Ben çok onurlanıyorum. Orhaneli’ye sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlarımızın siyasetin ve ticaretin güzel gözle bakması beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Biz tüm ekip arkadaşlarımızla beraber herkese gidip derdimizi iyi anlatabildik. Bursa Kent Konseyi’nden de bu konuda çok destekler aldık. Böyle bir projenin önü açık ve hızlıca oldu. Bursa milletvekillerimiz ve bakanlarımız bu işin önünü açmak için çok büyük gayret sarf ettiler. 3 yılda 15 yıllık süreci bitirdik. En büyük derdimiz olan ÇED imzalanıp bakanlık tarafından onaylandı. Hemen mermer OSB’nin kurumunu, yönetim kurulunu ve kamulaştırma işlemlerini yapıyoruz. Bir taraftan da plan ve projelerini yaptık, onaylayacağız. Bu yılın sonuna doğru kazmayı vurabiliriz diye düşünüyorum. Vatandaşlara verdiğimiz sözü 2 yıl öncesine çekerek bitirmenin mutluluğu içersindeyiz" dedi.

"ORHANELİ’NİN NÜFUSU 60 BİN KİŞİ ARTACAK"

Mermer OSB ile beraber mutlaka geri dönüşler ve nüfus artışımız olacağını ifade eden Tatlıoğlu, "Şu anda 61 tane firma Orhaneli’ye fabrika kuracağının garantisi ve sözünü verdi. Bu 61 fabrikada 200’er kişi çalışsa 12-15 bin çalışan yapıyor. Şu anda Orhaneli’nin nüfusu 22 bin 15 bin çalışan demek ve bunu 4 ile çarptığınızda ekstradan 60 bin nüfus artışı olacak. Biz bu yeni gelecek 60 bin kişiye göre alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu yüzden TOKİ’nin hazırlıklarına başladık. Şubat ayının 8’inde ihalesini yapıyoruz.

İlk etapta 18 blok 144 konut yapılacak. İkinci etap içinde vatandaşlar yoğun bir talep gösteriyor. Bizim Orhaneli’de 844 konut yapacak yerimiz var. Bir yandan da Orhaneli Bursa yol çalışması da olanca hızıyla devam ediyor. Şimdi 200 metrelik viyadük ve 2 kilometrelik bir tünelle Doğanjı barajının karşı tarafına geçip Kapıkaya bölgesine kadar geleceğiz. İkinci etap projesinin de ihalesi oldu. O projede de 3 tane tünelle Erenler bölgesine kadar geleceğiz. Tünel ve viyadüklerle Orhaneli-Bursa arası 20 dakikada ulaşılabilecek" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:08
  1. TOKİ
  2. Orhaneli
  3. Bursa
  4. mERMER
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