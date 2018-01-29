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900 kiloluk danasını Türk askerine bağışladı

Bayburt’ta hayvancılıkla uğraşan Recep Ali Yaya, yaklaşık 900 kilo ağırlığındaki danasını askerler için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
900 kiloluk danasını Türk askerine bağışladı

Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Ali Yaya, çiftliğinde bulunan yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki en güzel danayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Yaya, ayrıca bir ay boyunca her gün 40 litre sütü askerler için vereceğini söyledi.

Yaya’nın işletmesini ziyaret eden Milletvekili Kavcıoğlu, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde Yaya’nın Mehmetçik için güzel bir jest yaptığını belirtti.

Kentte milli duyguların yoğun olarak yaşandığını dile getiren Kavcıoğlu şunları kaydetti:

“Burada çiftliğimizi ziyarete geldik. Sağ olsun kendisi de bize güzel bir sürpriz yaptı. Ülkemizde birlik ve beraberliğin en uç noktaya ulaştığı, askerlerimizin bu coğrafyanın geleceği için mücadele ettiği bu günlerde, Türk milletinin feraseti çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün de Recep Ali beyin çok güzel bir jesti oldu. Askerlerimizin yanında olma adına, bu ülkeye destek olma adına en güzel danalarından bir tanesini askerimiz için Mehmetçik vakfına bağışladı. Yine bir ay boyunca her gün 40-50 litre sütü Mehmetçik için vereceğini söyledi. Böyle kardeşlerimiz olduğu sürece Türk milleti her yerde muvaffak olacaktır. Geçtiğimiz günlerde yine tırlarla Suriye’ye yardımlar gönderdik. Bayburt milli duyguların çok yoğun olarak yaşandığı bir şehir. Bundan da bu şehrin bir evladı olarak gurur duyuyorum.”

Çiftçi Yaya, her gün 40-50 litre sütü Mehmetçik için verecek.

Çiftçi Yaya ise, ‘çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diyerek yaklaşık ağırlığı 900 kilogram gelen danayı Mehmetçik için bağışladığını ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
  1. Bayburt
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz43 dk önce
    Kocaman helal olsun sanahelal olsun seni yetistiren anaya
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