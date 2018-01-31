Yeditepe Üniversitesi, Dale Carnegie Akademi tarafından tüm dünyada gençlerin iş dünyasına yönelik kişisel gelişimlerini destekleyen ve iş hayatına bir adım önde başlamasını sağlayan Generation Next Programı’nı hayata geçirdi.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü, kişisel gelişim eğitimleri ve organizasyonel dönüşüm danışmanlığı hizmetlerini sunan Dale Carnegie Training Türkiye lisansörü DC Akademi ile önemli bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği ile Dale Carnegie tarafından tüm dünyada uygulanan Generation Next Programı, Yeditepe Üniversitesi’nde, 2017-2018 akademik yılında hayata geçirildi.

Dale Carnegie’nin İş Odaklı Kişisel Kişisel Gelişim Programı (DCC-Dale Carnegie Course) uzun yıllardır tüm dünyada erişkin eğitiminde kullanılıyor. Dale Carnegie Akademi’nin en çok uyguladığı programlardan olan Dale Carnegie Course’un gençler için tasarlanmış versiyonu Generation Next ise geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlandı. Program ABD’nin yanı sıra Güney Afrika, Tayvan, Suudi Arabistan gibi 90 ülkede yaygın olarak kullanılıyor.

Generation Next Programı, gençlerin iş dünyasına yönelik kişisel gelişimlerini desteklerken onların iş hayatına bir adım önde başlamasını sağlıyor. Program çerçevesinde öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın beş anahtarı olan; özgüveni arttırmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim, liderlik becerilerini geliştirmek ve olumlu tutumu koruyarak stresi yönetiminin püf noktaları konularında eğitimler veriliyor.