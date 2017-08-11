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9 yıl önce emekli olduktan sonra SGK’dan borç geldi

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kozçukur köyünde yaşayan 70 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi Nami Polat’a emekli olduktan sonra 9 yıl sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borç geldi. Polat, SGK tarafından gelen borcu ödeyemezse emekliği iptal edilecek.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:40
9 yıl önce emekli olduktan sonra SGK’dan borç geldi

Çiftçi Bağ-Kur’undan 9 yıl önce emekli olan Nami Polat’a SGK’nın 31 Temmuz’da maliye kayıtlarını güncellemesinden dolayı 1986-1987 yılları arasında esnaflık yaptığı için SGK Polat’ta 1 yıllık esnaf Bağ-Kur borcu çıkardı. 7 bin lira borç çıkarılan Polat’a 1 ay içerisinde borcu ödemezse emekliliğin iptal edileceğini dair ihbarname gönderildi. Polat, borcu ödeyecek durumu oldmadığını belirterek yetkililerden yardım bekliyor.

9 yıl önce çiftçi Bağ-Kur’una emekli olmak için müracaat ettiğini ifade eden Polat, "Emeklik başvurusunda gerekli tüm kamu kurumları ve bankalardan borcum olmadığına dair yazı aldım ve hiçbir yerden borcum çıkmadı. Esnaf Bağ-Kur’undan da hiçbir kaydım çıkmadı. Yaklaşık 10 gün önce SGK’dan gelen yazıda 31 Temmuz tarihinde güncelleme yapıldığı ve 1986 ve 1987 yılları arasında 1 yıl esnaflık yaptığım için yaklaşık bin 500 lira prim borcu 5 bin 500 lirada yapılandırma borcum olduğuna dair kağıt geldi. Ayrıca 1 ay içerisinde bu paranın ödenmesi halinde maaşımın iptal edileceğini bildirdiler" dedi.

Borcu ödeyecek durumunun olmadığını söyleyen Polat, "Benim bu parayı ödeyecek durumum olmadığı için maaşıma karşılık kredi çekmek için bankaya gittiğimde maaşımın dondurulduğunu söylediler.Şu an ne yapacağımı ve bu parayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Devlet30 yıldır neredeydi de bu borcu bana şimdi çıkarıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:40
  1. Sivas
  2. SGK
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. Suşehri
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