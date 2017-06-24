9 yaşındaki kızın başına taşla vuran saldırgan O.Ç. için flaş açıklama!

Samsun'da 9 yaşındaki A.M.A. adlı kızın başına parke taşıyla vurup yaralayan ve bir genç kızı taciz edince yakalanan Osman Ç.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik eleştiriler üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, basında yer alan haberlerde sanki bu kişi hakkında işlem yapılmamış algısı oluşturulduğu görüşü savunuldu. Şüpheli Osman Ç.'nin, parke taşıyla küçük kıza 5 ay önce saldırdığı, 2 ay önce de otogarda bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalandığı belirtilen savcılık açıklamasında şöyle denildi:

"SERBEST BIRAKILMADI, RUH SAĞLIĞI HASTANESİNDE GÖZETİM ALTINDA"



"Haberde belirtilen ilk olay Samsun ili Atakum ilçesinde bundan 5 ay önce gerçekleşmiş olup, küçük kıza yapılan taşlı saldırı sonrasında kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın hemen akabinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu olaydan 2 ay sonra da 03 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen tacizden dolayı yakalanan şüphelinin ilk olayı gerçekleştiren şahıs olduğu güvenlik kamera kayıtlarından değerlendirilmiş, bu tespit üzerine O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasında taciz olayını kabul etmiş, ancak yaralama olayını kabul etmemiştir. Şahsın dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine akıl sağlığı yönünden muayene için hastaneye sevki sağlanmış, yapılan tetkikler sonucunda yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Bu rapor üzerine her iki olay nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol verilerek Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmıştır. Halen gözlem altında bulunan şüpheli O.Ç. hakkında taciz olayından dolayı 15.05.2017 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, küçük kız çocuğuna yönelik yaralama olayı ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."