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9 yaşındaki çocuk silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu
Konya'da 9 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu silahla oynarken kazayla 4 yaşındaki kuzenini vurdu.
02 Temmuz 2017 Pazar 17:25
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 17:25
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