9 yaşındaki çocuk NASA'ya iş başvurusu yaptı

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan Davis'in "Sevgili NASA" diye başladığı başvuru mektubunda, şu cümleler yer aldı:

"Adım Jack Davis ve gezegen koruma memurluğu pozisyonuna başvurmak istiyorum. 9 yaşında olabilirim ama bu iş için uygun olduğumu düşünüyorum. Bunun nedenlerinden biri ablamın bana 'uzaylı' diye seslenmesi."

Neredeyse bütün uzay ve süper kahraman filmlerini seyrettiğini ve bilgisayar oyunlarında iyi olduğunu aktaran Davis mektubunda, "Oldukça gencim, o yüzden bir 'uzaylı' gibi düşünmeyi öğrenebilirim" ifadesini kullandı.

NASA Gezegen Bilimi Bölüm Başkanı James L. Green de Davis'e cevaben kaleme aldığı mektupta şunları kaydetti:

"Her zaman, bize yardım edecek parlak ve başarılı bilim adamları ve mühendisleri çeşitli pozisyonlar için arıyoruz. Umarım, sen de çok çalışır ve okulunda başarılı olursun. İlerde seni burada, NASA bünyesinde görmeyi isteriz."

NASA misyonlarının uzaya zarar verip vermediğini kontrol eden gezegen koruma memurları, aynı zamanda uzaydan gelen örneklerin dünyaya mikrop bulaştırmaması için denetim yapıyor. Bu memurların maaşları yıllık 187 bin doları bulabiliyor.