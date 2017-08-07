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9 yaşındaki çocuk NASA'ya iş başvurusu yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinden 9 yaşındaki Jack Davis, NASA'nın "gezegen koruma memuru" iş ilanına başvuruda bulundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:47
9 yaşındaki çocuk NASA'ya iş başvurusu yaptı

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan Davis'in "Sevgili NASA" diye  başladığı başvuru mektubunda, şu cümleler yer aldı:

"Adım Jack Davis ve gezegen koruma memurluğu pozisyonuna başvurmak  istiyorum. 9 yaşında olabilirim ama bu iş için uygun olduğumu düşünüyorum. Bunun  nedenlerinden biri ablamın bana 'uzaylı' diye seslenmesi."

Neredeyse bütün uzay ve süper kahraman filmlerini seyrettiğini ve  bilgisayar oyunlarında iyi olduğunu aktaran Davis mektubunda, "Oldukça gencim, o  yüzden bir 'uzaylı' gibi düşünmeyi öğrenebilirim"  ifadesini kullandı.

NASA Gezegen Bilimi Bölüm Başkanı James L. Green de Davis'e cevaben  kaleme aldığı mektupta şunları kaydetti:

"Her zaman, bize yardım edecek parlak ve başarılı bilim adamları ve  mühendisleri çeşitli pozisyonlar için arıyoruz. Umarım, sen de çok çalışır ve  okulunda başarılı olursun. İlerde seni burada, NASA bünyesinde görmeyi isteriz."

NASA misyonlarının uzaya zarar verip vermediğini kontrol eden gezegen  koruma memurları, aynı zamanda uzaydan gelen örneklerin dünyaya mikrop  bulaştırmaması için denetim yapıyor. Bu memurların maaşları yıllık 187 bin doları  bulabiliyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:47
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