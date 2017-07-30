9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İncesırt köyünde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 1 Afganistan ve birde Romanya uyruklu 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli il merkezine bağlı Çağlayı köyünde ise yasadışı yollardan Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan 1 Pakistan ve 6 Afganistan uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Toplamda yakalanan 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.