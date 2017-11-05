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9 teröristin öldürüldüğü çatışmanın şiddetini bu fotoğraf ortaya koydu

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında 1'i sağ, 8'i ölü etkisiz hale getirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 13:10
9 teröristin öldürüldüğü çatışmanın şiddetini bu fotoğraf ortaya koydu

3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler’in (36) terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim saha doğu sorumlusu olduğu, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan’la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığının terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi. Timler tarafından yaralı olarak yakalanan ve gri listede yer alan terörist "Sema" kod adlı Besna Kartal'a ise ilk müdahaleyi askerler yaptı.

9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yaşanan şiddetli çatışmayı ise kurşunların isabet ettiği bir uzman çavuşun silahı ile kamuflajındaki delik gözler önüne serdi. Timde yer alan uzman çavuşun silahının kabze kısmı teröristlerin sıktığı kurşunun isabet etmesi sonucu zarar görürken, kamuflajının da kol kısmına isabet eden kurşunun ise yırtarak delik açtığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:10
  1. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı
  2. Nazımiye
  3. Jandarma Özel Harekat Timleri
  4. terör örgütü PKK
  5. İçişleri Bakanlığı
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