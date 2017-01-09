9 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 02–09 Ocak tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri , Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 253 operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Yürütülen operasyonlarda, 3'ü ölü, 2'si teslim olan, 4'ü sağ yakalanan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 36'sının tutuklandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, 02–09 Ocak tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri , Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 253 operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Yürütülen operasyonlarda, 3'ü ölü, 2'si teslim olan, 4'ü sağ yakalanan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.