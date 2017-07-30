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9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'nın sözde "Kato Jirka cephe sorumlusu", "Derya" kod adlı terörist ile sözde karargah takımının da aralarında bulunduğu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:54
9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Teröristler arasında "cephe sorumlusu" ve karargah takımı da var

Bu arada, operasyonda etkisiz hale getirilen 9 terörist arasında PKK'nın sözde "Kato Jirka cephe sorumlusu", "Derya" kod adlı örgüt mensubu ile sözde karargah takımının da yer aldığı tespit edildi.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:54
  1. PKK
  2. Şırnak
  3. Hakkari
  4. Van
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