9 tabut yan yana dizildi! Bu acının tarifi yok

İHA-Irak`taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye`ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenlerin bulunduğu otobüs, dün Silopi-Habur karayolunda devrilmiş, 3`ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Silopi Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından uçakla Ankara`ya getirildi. 9 Iraklı Türkmen için Ortaköy Camii`nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Irak`ın Türkiye Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından 9 Iraklı, Ortaköy Mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Akhlas Jasem Abdulghafer`in kardeşleri, cenaze namazı öncesi sinir krizleri geçirdi. Acılı kardeşleri, yakınları güçlükle sakinleştirdi.