9 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller

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Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen illerimiz:

BURSA

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, okulların tatil edildiği merkez ilçe ile diğer ilçelerde de kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi. Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Düzce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hıfzıssıhha kararı gereğince okulların tatil edildiğini söyledi.

İlçede buzlanmanın artmasının da beklendiğini aktaran Yemenici, aksaklığa meydan vermemek adına kentte eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.