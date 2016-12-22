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9 Kurşunla verilen 9 mesaj

Çorum’da yapılan “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi” konu alan konferansta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Karlov'a yapılan suikast hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

9 Kurşunla verilen 9 mesaj
Eklenme: 22 Aralık 2016, 12:33
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"Tetikçinin silahından çıkan 11 kurşunun 9'u Karlov'a isabet etmiştir. Karlova isabet eden 9 kurşunla verilen 9 ayrı mesaj vardır" diyen Yalçın, 

 9 Kurşunla verilen 9 Mesajı sıraladı.  

Yalçın, “Hedef Ortadoğu'da daha fazla kan, daha fazla katliam ve sömürüdür. Tetikçinin silahından çıkan 11 kurşunun 9'u Karlov'a isabet etmiştir. Karlov’a isabet eden 9 kurşunla verilen 9 ayrı mesaj vardır.  1. Kurşun: Astana masasından çözüm çıkmasın, 2. Kurşun: Türkiye, Rusya ve İran Halep konusunda anlaşma sağlayamasın, 3. Kurşun: Halep'te mazlumlar katledilmeye devam edilsin diye atıldı. Durmadılar, 4. Kurşun: Suriye'deki kaos Türkiye'ye taşınsın, 5. Kurşun: Marka haline gelen Türkiye değer kaybına uğrasın, 6. Kurşun: Milyonlarca mültecilere kucak açan Türkiye yalnızlaşsın, 7. Kurşun: Türkiye merhamet diplomasisi yürütemez hale gelsin, 8. Kurşun: Direnişten dirilişe geçen Türkiye durdurulsun, 9. Kurşun: Türkiye bağımsız politikalardan vazgeçsin, Fırat Kalkanı operasyonu son bulsun diye atıldı. Durmayacaklar, ama bizde durmayacağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız” dedi.

Emperyalizmin ve Terörizmin Oyunlarını Bozacağız

Fırat Kalkanı operasyonun da Şehit olan askerlerimize Allah’tan Rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyen Yalçın, “Cerablus’u terörden temizleyip, özgürleştiren yiğitlerimizin El Babı'da terör koalisyonundan temizleyip özgürleştirmesini engellemek istiyorlar. Lanet olsun kirli planlarına.  Modern Frankenstein’lerin, emperyalizmin ve terörizmin oyunlarını bozacağız. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Emperyalizmin, Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirme, bölgenin haritasını yeniden çizme arayışına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

NATO’dan Sonra Ülkenin Başı Beladan Kurtulmadı

Türkiye'nin NATO'ya üye olduktan sonra birçok sıkıntı çektiğini savunan Yalçın, “Zorlukları aşarak, bariyer ve barikatları teker teker sökerek bu günlere geldik. Yaşadığımız acılardan, sancılardan travmalardan ders alarak geldik ve bizler bu ülkede şu tahlili yaptık; 1946 dan sonra, NATO konseptine girdikten sonra bu ülkenin başı beladan kurtulmadı. Her 10 yılda bir darbe geleneksel hale geldi. Kontrgerilla denilen şey bir tasvir falan değil bir tespit” dedi.

 
EtiketlerMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
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