9 konteyner ABD silahını Türkiye sınırına taşıdı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Rakka operasyonu için geçtiğimiz ay Irak-Suriye sınır hattından terör örgütleri PKK-YPG’ye 118 konteyner askeri lojistik destek sağlayan ABD’nin verdiği 9 konteyner silahın güvenlik gerekçesi ile Türkiye sınır hattına taşındığı öğrenildi.

ABD’nin Suriye’deki partneri konumuna gelen PKK-YPG’nin, DEAŞ’ın en önemli kalesi Rakka kentinin yüzde 38’ini Amerikan desteği ile temizlerken, operasyonun en başından bu yana DEAŞ militanlarının şehri boşaltması için açık tutulan güney hattının dün itibari ile kapatıldığı kaydedildi. Rakka operasyonunun planlanan süreden daha hızlı ilerlediğini kaydeden bölgedeki kaynaklar, ABD’nin önümüzdeki Cuma günü şehrin önemli aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile bir araya geleceğini belirtti.

Ayrıca, PKK öncülüğünde ve terör örgütünü bölgede belirlediği isimler üzerinden Rakka şehir meclisi kurulması için bir toplantı gerçekleştirileceği kaydedildi. ABD’nin Rakka sonrası hesaplarının bununla da sınırlı olmadığını kaydeden kaynaklar, DAEŞ terör örgütünün yeniden dönebileceği ihtimaline karşı PKK’nın öncülüğündeki SDG güçlerinin 2018’in şubat ayına kadar Rakka’da kalmalarına imkân sağlayacak plan üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Diğer bir ifade ile ABD, PKK-YPG’nin Rakka operasyonu sonrası bölgede bir süre daha kalması için ara formüllerle Türkiye ve İran’ın bölgede tepkisini en aza indirme gayreti içinde olacağı öğrenildi.

ABD’YE GEREKLİ MESAJ VERİLDİ

Washington yönetiminin örgüte Rakka operasyonunda kullanılmak üzere sağladığı silahların akıbeti konusu ABD ile Türkiye arasında hala tam anlamı ile çözülememişken, bu silahların operasyon sonrası toplanacağı garantisi verilmişti. Ankara’ya gönderilen yazılı metinde Amerika bu garantileri verirken, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Rakka operasyonu sonrasında da silahlandırmanın devam edebileceği mesajı verdi. Ankara ise Washington yönetimine “Bize verdiğiniz yazılı garantiyi esas alıyoruz. Aksi durumlarda terör örgütüne yönelik millî çıkarlarımızı ve savunma haklarımızı koruruz” mesajı verildiği belirtiliyor.

Ancak PKK-YPG’ye verilen silahların bir kısmı Rakka operasyonun başından itibaren envanterde kaybolmaya başladı. PYD-YPG’ye bağlı silahlı güçlerin güvenlik bahanesi ile 12 gün önce 3 konteyner Derik ve Kobani’ye taşıdığı, ardından geride bıraktığımız hafta içinde de aynı gerekçelerle 6 konteyner askeri lojistiği Kobani, Kamışlo, ve Dırbasiye bölgesindeki üs bölgelerine taşıdığı öğrenildi.

PKK’YA 2,1 MİLYAR’LIK DESTEK

YPG’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD’nin DAEŞ’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ın YPG’nin askerî karargâh merkezinde önemli PKK’li isimlerlerle bira araya geldi. Görüşmede McGurk, “Size cari değeri 2 milyar 120 milyon dolarlık askeri lojistik yolladık. Zırhlı araçlar dâhil her imkân siyasi risklere rağmen geldi. Siz de Rakka ve Suriye’yi radikal gruplardan temizleyin. Sizi radikal unsurlarla mücadele kapsamında başka görevler bekliyor” diyerek, ABD’nin yolladığı silahların mali değerini de ortaya koymuş oldu.