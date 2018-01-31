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9 ile yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
9 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 10

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
  1. METEOROLOJİ
  2. İSTANBUL
  3. KASTAMONU
  4. BARTIN
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