9 ilde kar tatili!

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilden bazılarının genelinde, bazılarının ise ilçelerinde eğitime 22 Aralık 2016 Perşembe günü ara verildi.

KONYA

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 22 Aralık Perşembe günü tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Valiliğimizce kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 22 Aralık 2016 Perşembe günü hamileler ve engellilerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarımızdadır.”

KİLİS

Kilis’te kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar perşembe günü için de tatil edildi.

Valilik tarafından alınan kararla kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime, 22 Aralık Perşembe günü kar yağışı nedeniyle ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Kahramanmaraş'ta hava trafiği karşılıklı durdurulurken, yarın (22 Aralık Perşembe) tüm ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte, cadde ve sokaklarda kardan adam yaparak, kartopu oynadılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ana arterleri başta olmak üzere cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine açık tutmak için seferber oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise, trafikte aksamalara ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Yetkililer vatandaşları zorunlu olmadığı müddetçe evden dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, araç sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye etti.

GAZİANTEP

Gaziantep’te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar Perşembe günü de tatil edildi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada hamile ve kronik hastalıkları bulunan kamu çaloyanlarının da izinli sayılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 22 Aralık 2016 Perşembe günü resmi ve özel, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 3.12.2002 tarih ve 58 sayılı Başbakanlık genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.”

ALANYA

Antalya’nın Alanya ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapanırken, bölgedeki bazı okullar perşembe günü tatil edildi.

Alanya'da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak” dedi.

MERSİN

Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerinde bulunan 14 okul ve 16 köy birleştirilmiş okul, Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yoğun kar yağışı, sis, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan ilçeye bağlı 14 Köy okulu ve Köy Birleştirilmiş 16 okul Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Hava koşulları dikkate alınarak ilgili okulların açılıp açılmayacağının Cuma günü tekrar değerlendirileceği bildirildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün ve yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde tüm okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

HATAY

Hatay’da yoğun kar yağışı sebebiyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının sebebiyle Hatay’ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerinde okulların tamamı tatil edilirken,özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Antakya, Defne, Hassa ve Samandağ ilçelerindeki dağlık kesimlerde taşımalı eğitim yapan tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tut ilçesinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini belirterek, "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre izin verdi.