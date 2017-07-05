9 ilde DEAŞ operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Ağrı, İstanbul, İzmir, Koceli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

9 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı. Suriye bağlantılı şüphelilerin 4 aydır takip edildiği öğrenildi.