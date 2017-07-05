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9 ilde DEAŞ operasyonu!

Van Emniyeti'nin koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve İzmir'i de kapsayan 9 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 25 kişi 4 aydır takip ediliyordu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:50
9 ilde DEAŞ operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Ağrı, İstanbul, İzmir, Koceli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

9 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı. Suriye bağlantılı şüphelilerin 4 aydır takip edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:50
  1. Van
  2. Van  Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul
  4. Mardin
  5. Suriye
  6. Emniyet Müdürlüğü
  7. Bingöl
  8. İzmir
  9. Denizli
  10. Adıyaman
  11. Ağrı
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