9 DEAŞ üyesine hapis

Özbekistan'da terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmeye çalışan 9 kişi, 3-8,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Servisinin DEAŞ saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt üyelerini tespit ettiği, yakalanan kişilerin tutuklu yargılanmasının ardından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca 5 kişi hakkında da arama ve gıyabi mahkumiyet kararı çıkartıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çalışmak üzere bulunduğu sırada DEAŞ'a üye olan bu kişilerin bir kısmının, Suriye'deki savaşa katıldığı, bir kısmının da katılmayı planladığı ve örgüte mali destekte bulunmak amacıyla her ay düzenli ödeme yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Harezm vilayetine bağlı Gurlan İlçe Mahkemesinin, "yasa dışı örgüte üye olmak ve desteklemek, anayasal rejime muhalefet" maddelerinden yargılanan örgüt üyesi 9 kişi hakkında 3-8,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiği, aynı suçlamalarla yargılanan 2 kişi hakkında ise beraat kararı çıktığı kaydedildi.

Muhabir : Bahtiyar Abdukerimov