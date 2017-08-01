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9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş vermeden yaşadı

Brezilyalı dolandırıcı İsveç´in başkenti Stockholm´deki 17 değişik otelde dokuz ay boyunca beş kuruş ödemeden yaşamayı başardı.

01 Ağustos 2017 Salı 16:27
9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş vermeden yaşadı
En son kaldığı Scandic Hotel´de Mayıs ayında yakalanarak tutuklanan Brezilyalı çıkarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçundan sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Yaşadığı hotellerdeki hizmetlerden faydalanarak 17 hoteli toplam 41 faturanın karşılığı yaklaşık 250 bin Kron (26 bin Euro) dolandıran Brezilyalı mahkeme kararına göre dolandırdığı hotellere bu miktarı  ödemekle de yükümlü  tutuldu.
 
Dolandırdığı bütün hotellere aynı site üzerinden rezervasyon yaptıran dolandırıcı, hotel girişlrinde bagajının gecikeceğini, bu nedenle de hemen ödeme yapamayacığını söyleyerek kredi kartı bilgilerini bıraktı.
 
Brezilyalı, kaldığı hotellerden kaybolduktan sonra kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda, kartın yeterli bakiyeye sahip olmadığı anlaşıldı.
 
Mahkemeye tanıkların ifadeleri, 28 yaşındaki Brezilyalının cep telefonundaki GPS pozisyonları, wi-fi bağlantıları ve Facebook paylaşımları delil olarak sunuldu.
 
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:27
  1. Brezilya
  2. Scandic Hotel
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